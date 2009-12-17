Джемилев и Москаль влиятельнее Гриценко и Куницына (журнал)

Журнал "Фокус" составил рейтинг "200 самых влиятельных украинцев" образца 2009-го года. В нем есть и крымчане. Их восемь.

Так, 61-е место занял лидер меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Украины (НУ-НС) Мустафа Джемилев. Его первому заместителю, президенту Всемирного конгресса крымских татар Рефату Чубарову составители рейтинга отдали 81-ю ступеньку.

На 94-ой строчке рейтинга находится муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев, на 97-ой - заместитель министра внутренних дел - начальник милиции Крыма, нардеп (НУ-НС) Геннадий Москаль.

Крымский спикер Анатолий Гриценко занял 103-е место. Лидер коммунистов Крыма, народный депутат (Компартия) Леонид Грач находится на 122-ой позиции, а председатель севастопольской горгосадминистрации Сергей Куницын - на 126-ой.

146-ю строчку занял Анатолий Присяжнюк, заместитель председателя Службы безопасности Украины, депутат крымского парламента, экс-глава "Черноморнефтегаза".

Кроме того, 117-ю строчку в рейтинге занял не крымчанин Василий Джарты. Он имеет определенное влияние в автономии, поскольку депутат Верховной Рады (Партия регионов) курирует Крым по партлинии.

Традиционно "Фокус" оценивает влиятельность, основываясь на таких критериях, как: близость к принятию государственных решений, родственные связи или наличие выгодных знакомств, масштабы бизнеса.

Правда, в этом году добавился ещё один фактор, который в контексте последних политических событий можно назвать решающим: президентские выборы и роль участников рейтинга в избирательной кампании. Именно поэтому в Топ-10 рейтинга оказались сразу пять кандидатов в президенты (1-ый номер в рейтинге заняла Юлия Тимошенко, 2 - Виктор Янукович, 3 - Виктор Ющенко, 8 - Владимир Литвин, 10 - Сергей Тигипко). "От того, какую линию поведения они выберут, какими будут их действия, с кем они станут выстраивать отношения, зависит не только их собственная политическая судьба, но и ближайшее будущее всей страны", - отмечает издание.