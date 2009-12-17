В Евпатории «накрыли» покер-клуб
14:44, 17 декабря 2009Крым
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Подробности у налоговой
Платные услуги по организации и проведению азартных игр по игре в "Покер" с денежным выигрышем оказывались в Евпатории, это выявили сотрудники налоговой милиции, сообщил пресс-центр крымского управления.
"Деятельность осуществлялась в покерном клубе на одной из улиц Евпатории в нарушение Закона "О запрещении игрового бизнеса в Украине", - отметила налоговая.
По результатам проверки составлен протокол, описаны 4 покерных стола, около 1200 игральных фишек, компьютерная техника, а также 1550 гривен и 200 долларов налички.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности".
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