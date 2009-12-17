Севгорводоканалу грозит до шести миллионов гривен штрафа

Коммунальному предприятию «Севгорводоканал» за злоупотребление доминирующим положением на рынке оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в городе грозит штраф до 6 млн. грн., сообщил журналистам председатель севастопольского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Александр ЛИЕВ.

По его информации, предприятие не проводило плановую проверку квартирных средств учета воды, их ремонт или проводило его частично. Кроме того, «Севгорводоканал» не осуществлял транспортировку счетчиков в случаях, когда снимал их для ремонта.

«Здесь можно усмотреть умысел, почему монополист не проводит проверку таких счетчиков. Это имеет четкую экономическую целесообразность, так как предприятие в этой ситуации выставляет счета потребителям непроверенных счетчиков в три раза больше», - сказал чиновник.

«Мы установили по материалам, предоставленным самим предприятием, что на плечи потребителя были переложены расходы по проверке этих счетчиков, по их демонтажу, их транспортировке, а также по ревизии. В прошлом году предприятие потратило на проверку счетчиков всего лишь 5 тыс. грн., в нынешнем году - 10 тыс. грн., что, конечно же, является каплей в море, по сравнению с тем, что должно было быть. Мы эти действия характеризуем, во-первых, как бездействие монополиста, с умыслом, который приводит к экономическому эффекту, получаемому предприятием», - заявил ЛИЕВ.

Согласившись практически со всеми доводами АМКУ, предприятие не признало свою вину.

«Мы будем вынуждены применять максимальные финансовые санкции, так как непризнание предприятием вины не дает права членам Административной коллегии применять так называемые смягчающие обстоятельства. А отягощающих обстоятельств в этом деле довольно немало. Одним из них является то, что предприятие уже привлекалось к ответственности по подобного рода нарушениям», - сказал глава терротделения АМК.

«Этот вопрос только начался, и думаю, мы теперь будем не раз встречаться в судах. Предприятию грозит штраф до 6 миллионов, - отметил ЛИЕВ, уточнив, что решение о штрафе еще не вынесено. - Мы объявили перерыв в рассмотрении этого дела по ряду причин. Во-первых, решение о таком штрафе выносится не нашей Административной коллегией - так как это достаточно крупный штраф, оно выносится АМКУ. Во-вторых, чтобы дать предприятию возможность прийти как-то в чувство, и понять, что закон надо выполнять».