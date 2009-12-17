Могилев уволен из органов внутренних дел - милиция Крыма

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО своим приказом уволил из органов внутренних дел бывшего заместителя министра – начальника крымской милиции генерал-майора Анатолия МОГИЛЕВА, утверждает пресс-служба управления МВД автономии.

МОГИЛЕВ уволен «за грубое нарушение Закона Украины «О милиции», которым сотрудникам милиции запрещено заниматься политической деятельностью».

Основанием для увольнения явилось то обстоятельство, что МОГИЛЕВ, находясь в кадровом резерве МВД Украины, руководит штабом в Крыму кандидата на пост Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Сам МОГИЛЕВ сообщил «Центру журналистских расследований», что приказа министра не видел. «Я эту информацию (об увольнении) увидел на сайте крымской милиции. Это бред. Пусть они сначала приведут для этого достаточные основания. Если они ссылаются на Закон "О милиции", то пусть почитают, что совмещать работу с политической деятельностью не могут только те, кто находится при исполнении функциональных обязанностей. Я по вине МВД два года не получаю зарплату и не занимаю никакой должности. Так что меня сейчас можно уволить разве что за голубые глаза, высокий рост или ношение галстука», – сказал он.

Ни пресс-служба милиции Крыма, ни пресс-секретарь министра не смогли предоставить приказ об увольнении.

«МОГИЛЕВ находится в кадровом резерве МВД, поэтому документ должен быть у них. У нас его нет», – сказал начальник пресс-службы крымской милиции Александр ДОМБРОВСКИЙ.

«У меня его нет. Думаю, если информацию предоставляет крымский главк МВД, то все вопросы – к нему», – отметила руководитель департамента по связям с общественностью МВД Украины Инна КИСИЛЬ.

На прошлой неделе Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск МОГИЛЕВА о восстановлении в должности.

В декабре 2007 года МОГИЛЕВ подал руководству МВД рапорт о предоставлении ему отпуска, а позже – заявление об увольнении с должности.

В ноябре 2008 года МОГИЛЕВ заявил, что принял решение об отставке под давлением народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ (фракция НУ-НС), и подал в админсуд иск о восстановлении в должности. Иск был удовлетворен. Решение суда первой инстанции подтвердил Апелляционный административный суд Донецка.

В МВД решение суда не выполняли. Государственная исполнительная служба обязала ЛУЦЕНКО выплатить в пользу государства штраф в размере 510 гривен за невыполнение решения суда.

19 августа 2009 года Кабинет министров, выполняя решение суда, восстановил МОГИЛЕВА в должности и сразу же уволил, назначив начальником милиции Крыма, заместителем министра МОСКАЛЯ.