В Украине не будет военных баз НАТО
22:00, 16 декабря 2009Крым
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Версия генсека
НАТО не планирует размещать военные базы в Украине, заявил генеральный секретарь Альянса Андерс Фог РАСМУССЕН в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Нет», - ответил РАСМУССЕН на вопрос, есть ли у НАТО планы разметить свои военные базы после ухода Черноморского флота России с территории Украины.
«Я не имею никаких комментариев, у меня нет никакой информации в отношении таких планов», - подчеркнул он.
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