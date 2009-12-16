В Украине не будет военных баз НАТО

НАТО не планирует размещать военные базы в Украине, заявил генеральный секретарь Альянса Андерс Фог РАСМУССЕН в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет», - ответил РАСМУССЕН на вопрос, есть ли у НАТО планы разметить свои военные базы после ухода Черноморского флота России с территории Украины.

«Я не имею никаких комментариев, у меня нет никакой информации в отношении таких планов», - подчеркнул он.