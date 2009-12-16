Антимонопольщики влепили штраф газете горсовета Севастополя

Севастопольское городское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало на 3 тыс. грн. газету горсовета «Севастопольские известия» за недобросовестную конкуренцию на рекламном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Севастопольского отделения АМКУ Александр ЛИЕВ.

По его словам, сегодня административная коллегия территориального отделения дело в отношении коммунального предприятия газеты «Севастопольские известия», и, как было установлено во время исследования на рынке рекламных услуг, газета на своих страницах печатала тираж, который не соответствовал фактически напечатанному, и был завышен на 30%.

«Согласно закону о защите от недобросовестной конкуренции, информация, которая вводит в заблуждение потребителя, классифицируется как недобросовестная, и подпадает под действие такого закона. В данном случае эта информация вводит в заблуждение рекламодателя и потребителя, которые, в итоге, подписываются на эту газету», - сказал ЛИЕВ.

По его словам, редакция газеты признала нарушение и сообщила, что информация, которая была получена еще до рассмотрения на коллегии, была ею рассмотрена, и «такое нарушение прекращено».

Как сказал чиновник, вынесена рекомендация предприятию, как стоило бы устранить нарушение.

В ближайшее время мы должны будем получить информацию о ходе выполнения наших рекомендаций. В случае, если они не будут выполнены, то штраф, который мы сегодня наложили, останется в силе. Это минимальный штраф, который только возможен по этой статье, составляющий 3 тысячи гривен», - сказал ЛИЕВ.