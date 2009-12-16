Суд отменил передачу бизнесменам объектов на набережной

Высший хозяйственный суд Украины отменил решение о передаче коммерсантам расположенных на набережной в Новом Свете (Судак, Крым) дома для отдыха, ангара для лодок и катеров и магазина-кафе.

«Кассационная инстанция подтвердила доводы прокуратуры о том, что претензии коммерческой структуры должным образом не подкреплены», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

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Суд направил дело на новое рассмотрение.