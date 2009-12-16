ОБСЕ изучает готовность Крыма к выборам-2010

Миссия Организации безопасности Совета Европы по наблюдению за выборами Президента Украины 2010 года изучает ситуацию в Крыму в разгар избирательной кампании.

«У нас 60 долгосрочных наблюдателей по всей Украине. Мы ожидаем еще 600 краткосрочных наблюдателей. В целом из 24-х стран», - сказала глава миссии Хайди ТАЛЬЯВИНИ сегодня в Симферополе на встрече с председателем крымского парламента Анатолием ГРИЦЕНКО.

«Наша миссия имеет чисто технический характер - оценка того, как идет работа: предвыборной кампании, самих выборов», - сообщила ТАЛЬЯВИНИ журналистам. Миссия ОБСЕ подготовит несколько отчетов о ходе избирательной кампании, после выборов также будет отчет.

«Объективная оценка (наблюдателей) может быть учтена для того, чтобы страна, которая изберет Президента на демократических основах, была авторитетна у международного сообщества», - сказал журналистам крымский спикер.

На встрече с представителями миссии ОБСЕ он заявил: с точки зрения организации избирательной кампании Крым готов к выборам.

По мнению ГРИЦЕНКО, сегодняшняя общественно-политическая ситуация в регионе «особо не отличается» от довыборного периода, хотя Крым - «достаточно политизированный регион».

Он сказал, что в Крыму для нынешней кампании характерна менее активная работа избирательных штабов. «По сути дела, достаточно серьезно работа поставлена избирательным штабом кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА, постепенно разворачивают работу штаб кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО, несколько активизировались БОГОСЛОВСКАЯ и ЛИТВИН, остальные пока не проявляют серьезной агитационной работы», - отметил крымский спикер-«регионал».

Руководитель парламента автономии указал на появление «грязных публикаций» в средствах массовой информации. «Я думаю, было бы правильно, если бы в будущем законе о выборах Президента Украины вообще запретили говорить о негативе, а дали возможность кандидатам сказать о тех позитивных изменениях в стране, которые могут произойти в случае избрания», - сказал ГРИЦЕНКО.

Выборы Президента Украины пройдут 17 января 2010 года. За главный пост страны борются 18 кандидатов.