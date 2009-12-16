Список военных дат составили в Украине. Компартия: это - ужас!

Украинский институт национальной памяти накануне направил в секретариат президента список военных памятных дат, который включает, в частности, такие события: поход князя Аскольда на Константинополь в 860 году; оборона Севастополя во время Крымской войны; бой под Крутами в 1918 году и сражения Украинской повстанческой армии (УПА).

Представители Компартии выразили несогласие с наличием в списке дат, связанных с деятельностью украинских националистов.

Перечень военных памятных дат был составлен Институтом национальной памяти во исполнение указа президента Виктора Ющенко "О некоторых мероприятиях по празднованию выдающихся событий национальной военной истории", подписанного 13 ноября, и издан "с целью увековечения побед украинского оружия в исторической памяти народа, возрождения и развития национальных военных традиций".

Как объяснил заместитель председателя Института национальной памяти Владислав Верстюк, список, направленный вчера в секретариат президента (СП), включает около 30 памятных дат. Эти события предлагается праздновать на государственном уровне и популяризировать в целях военно-патриотического воспитания – в первую очередь в армии и военных учебных заведениях. "Эти даты демонстрируют глубину украинской военной истории: от похода князя Аскольда на Константинополь в 860 году до ряда оборонных и наступательных операций Красной армии во Второй мировой войне", – заявил Верстюк.

Кроме того, в перечне указаны битвы литовского и казацкого периодов истории Украины, начало обороны Севастополя в 1854 году, первое в истории поднятие национального флага на кораблях Черноморского флота в 1918 году, бой под Крутами в 1918 году, битвы УПА и даже оборона Вены от войск Османской империи в 1683 году, в которой участвовали украинские казаки. "В список вошли не только победы, но и поражения. Нашей целью было не задеть самолюбие побежденных, а отметить доблесть украинских воинов, которая нередко проявляется и в проигранных битвах", – уточнил Владислав Верстюк.

В Министерстве обороны с воодушевлением восприняли появление перечня военных памятных дат. "Мы будем проводить лекции, показывать фильмы, праздновать памятные даты на местах боевой славы украинской армии, а также переименовывать воинские части. У нас до сих пор есть части имени ордена Ленина или героев Октябрьской революции. Это надо исправлять и называть части именами украинских героев", – заявил начальник отдела военно-патриотического воспитания и традиций Минобороны Вячеслав Бугиль.

Отнесение к памятным датам таких событий, как оборона Севастополя, битва под Крутами и сражение с участием бойцов УПА, вызвало неоднозначную реакцию различных политических сил.

"Почему бы нам не праздновать оборону Севастополя, если это украинский город? Все эти даты обязательно нужны для поднятия патриотического духа украинцев", – уверен народный депутат Андрей Парубий ("Наша Украина – Народная самооборона").

С ним категорически не согласен народный депутат Леонид Грач (Компартия). "То, что делает Юхновский (директор Института национальной памяти Игорь Юхновский) со своей компанией, – это ужасно. Они все валят в одну кучу – и так называемых героев Крут, и оборону Севастополя – для того чтобы окончательно исказить нашу историю и задурманить головы гражданам, – уверен он. Организация, разработавшая этот список,– не институт памяти, а похоронное бюро истории Украины".

Впрочем, переданный в СП перечень памятных дат – не окончательный. "После того как список поступит к нам, мы совместно с Институтом национальной памяти будем рассматривать его и, вполне возможно, внесем в него изменения", – сказали в главной службе по внутриполитическим вопросам и региональному развитию СП. По словам собеседника, последнее слово все равно останется за президентом, который тоже может внести свои изменения.

Коммерсант-Украина