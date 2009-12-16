Президент России сможет распоряжаться армией не в РФ

Президент Российской Федерации получил право принимать решения об оперативном использовании за пределами российской территории формирований Вооруженных сил РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, предложения Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА поддержал Совет Федерации РФ.

Поддержка предложения предоставит Президенту РФ возможность не обращаться в Совет Федерации по каждому конкретному случаю оперативного использования формирований Вооруженных сил за пределами России.

8 декабря МЕДВЕДЕВ внес в Совет Федерации РФ предложение о предоставлении главе государства возможности оперативно использовать войска за пределами России.

9 ноября МЕДВЕДЕВ подписал закон «О внесении изменений в закон «Об обороне», определяющий порядок использования Вооруженных сил РФ за рубежом.

23 октября закон принят Государственной думой РФ, 30 октября одобрен Советом Федерации.

Документом предусмотрено, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для отражения нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами российской территории, отражения или предотвращения агрессии против другого государства, защиты граждан РФ за рубежом, борьбы с пиратством и для обеспечения безопасности судоходства.

23 октября министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО после переговоров с российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ заявил, что разъяснения МИД РФ по закону об использовании российской армии за рубежом удовлетворили украинское государство.

5 ноября МЕДВЕДЕВ заявил, что закон об использовании армии за пределами страны будет применяться только в случае «крайней необходимости».