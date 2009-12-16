Крымчан просят отказаться от гор и моря

Ухудшение погодных условий: налипание мокрого снега, гололед, гололедица, вьюга, усиление северо-восточного ветра скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы - до 25-28 м/с, - ожидается в Крыму с 16 по 19 декабря, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Во время сильного ветра сведите до минимума нахождение в зоне аварийных насаждений и строений, остерегайтесь оборванных электрических проводов», - призывает МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям Крыма и туристам отказаться от походов в горы и выходов в море.

Водителей транспортных средств просят по возможности воздерживаться от поездок, особенно на дальние расстояния.

Бойцы МЧС направили информацию о штормовом предупреждении председателям районных и городских администраций, руководителям аварийных и коммунальных служб региона.