Крымчан просят отказаться от гор и моря

10:45, 16 декабря 2009
Крым
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С 16 по 19 декабря ожидается ухудшение погодных условий...

Ухудшение погодных условий: налипание мокрого снега, гололед, гололедица, вьюга, усиление северо-восточного ветра скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы - до 25-28 м/с, -  ожидается в Крыму с 16 по 19 декабря, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Во время сильного ветра сведите до минимума нахождение в зоне аварийных насаждений и строений, остерегайтесь оборванных электрических проводов», - призывает МЧС.

Спасатели рекомендуют жителям Крыма и туристам отказаться от походов в горы и выходов в море.

Водителей транспортных средств просят по возможности воздерживаться от поездок, особенно на дальние расстояния.

Бойцы МЧС направили информацию о штормовом предупреждении председателям районных и городских администраций, руководителям аварийных и коммунальных служб региона.

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