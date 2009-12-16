Двое парней задохнулись в гараже в Крыму
09:15, 16 декабря 2009Крым
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ЧП на востоке полуострова
22-летний и 20-летний парни погибли в гараже на востоке Крыма, предположительно, от отравления угарным газом.
Как сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС, тела найдены в гаражном кооперативе в поселке городского типа Ленино в ночь с 14-го на 15-е декабря.
«Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Проводится следствие», - отметили в МЧС.
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