Двое парней задохнулись в гараже в Крыму

22-летний и 20-летний парни погибли в гараже на востоке Крыма, предположительно, от отравления угарным газом.

Как сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС, тела найдены в гаражном кооперативе в поселке городского типа Ленино в ночь с 14-го на 15-е декабря.

«Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Проводится следствие», - отметили в МЧС.