Севастополь разрешил заложить здания администрации

Городской совет Севастополя разрешил коммунальному предприятию «Севтеплоэнерго» оформлять кредитную линию под залог комплекса зданий, сооружений и элементов благоустройства горгосадминистрации.

Предполагается, что кредитная линия будет оформлена на сумму 30 млн. грн., сообщила пресс-служба администрации.

«15 миллионов пойдут на покрытие задолженности за потребленный газ, 4 миллиона - на расчеты с «Севгорводоканалом» за потребленную воду, еще 4 миллиона - за электроэнергию, потребленную теплопунктами, 7 миллионов будут распределены на оплату угля и мазута. Это позволит продолжить договорные отношения с поставляющими организациями и обеспечить работу коммунального предприятия в течение отопительного сезона», - сказал заместитель главы администрации Мирослав САГАЙДАК.

«Через 3-4 дня мы получим кредит и сразу закроем все долги, и в первую очередь перед НАК «Нефтегаз Украины», - отметил первый заместитель председателя администрации Владимир КАЗАРИН.