Эксперты изучают экологическую безопасность пребывания ЧФ в Крыму

Вопросы экологической безопасности пребывания Черноморского флота России в Крыму рассматривают эксперты Украины и России в Севастополе..

15-16 декабря в городе-герое проходит заседание рабочей группы по вопросам экобезопасности и охраны окружающей природной среды Подкомиссии по вопросам пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

«Главное, что мы смогли убрать политическую составляющую при рассмотрении столь важного для обоих государств вопроса, каковым является вопрос обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды», - сказал журналистам заместитель руководителя Подкомиссии с украинской стороны, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Виктор СЕМЕНОВ, передает УНИАН.

«Вопросов у нас много, но, поверьте, все они возможны для разрешения. Но вопросов остается очень много, и в большинстве своем - организационного характера», - добавил он.

«Сегодня мы еще раз зафиксировали положительную динамику при рассмотрении этих вопросов. В принципе сегодня, сегодня разговор был на одном языке, это язык профессионалов», - сказал украинский дипломат.

Посол по особым поручениям МИД России Александр БАВЫКИН заявил, что нынешнее заседание, и вообще заседания рабочей группы по экологии в последние годы проходят успешно. «Лично я связываю это с тем, что экологическая тема, действительно, должна отстоять от политики, и мы, по-моему, постепенно достигаем этой цели», - сказал он.

«На сегодняшнем заседании отмечался прогресс во многих конкретных вопросах, и подчеркивалось, что службы флота и службы экологической защиты и охраны Украины достаточно хорошо взаимодействуют», - отметил БАВЫКИН.

«Конечно, остаются, вопросы организационного плана, вопросы обмена информацией, оперативности такого обмена. Все это принимается во внимание, и есть договоренность о том, что это сотрудничество будет дальше совершенствоваться», - заявил российский дипломат.

В повестку дня заседания включены такие вопросы, как: соблюдение требований природоохранного законодательства Украины воинскими формированиями, судами, учреждениями ЧФ РФ в местах его базирования на украинской территории и выполнение предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства страны за январь-декабрь 2009 года; рассмотрение результатов взаимосверки по получению ЧФ РФ разрешительных документов в сфере окружающей природной среды, а также выполнение российской стороной обязательств в соответствии с пунктом 1-м статьи 2 «Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ по вопросам обеспечения экологической безопасности и экологического контроля в местах базирования ЧФ РФ на территории Украины».