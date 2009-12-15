Севастополь установит защитную полосу вдоль побережья

Севастопольский городской совет принял решение о разработке проекта землеустройства по установлению границ прибрежной защитной полосы Черного моря вдоль побережья города, передает УНИАН.

«Экологические проблемы Севастополя связаны с водоснабжением, водоотведением, размещением и утилизацией отходов, отсутствием установленных границ прибрежной защитной полосы вдоль Черного моря, а также тем, что в пределах водоохранной зоны Черного моря накоплено значительное количество твердых бытовых и промышленных отходов», - сказал журналистам председатель горсовета Валерий САРАТОВ.

По его мнению, принятый документ позволит организовать ряд мер в границах полосы для улучшения экоситуации в Севастополе, а также обеспечения контроля за строительством объектов в ее пределах.

Кроме того, заявил САРАТОВ, важность решения горсовета также в том, что оно «станет своего рода гарантией свободного доступа севастопольцев к морю, и им не придётся смотреть на него из-за забора и частных строений».