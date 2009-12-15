Парень, попав на угнанной машине в аварию, убил девушку (фото)

Житель Крыма на угнанной машине попал в дорожную аварию, в результате которой погибла пассажирка - его новая знакомая, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции автономии.

Имевший две судимости за кражи 28-летний житель Красногвардейского района угнал у односельчанки автомобиль "Джели" и отправился в Симферополь.

Неподалеку от Симферополя парень познакомился с 22-летней девушкой, предложил покататься по ночной трассе, она согласилась.

Двигаясь по автодороге Симферополь - Денисовка, на одном из закруглений крымчанин не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась. Пассажирка - жительница Симферополя - погибла.

"Испугавшись, вероятно, не того, что он убил человека и испортил чужое имущество, а того, что придется нести наказание за содеянное, парень скрылся с места происшествия", - отметили в ГАИ.

Спустя сутки горе-угонщика задержали.

Фотографии пресс-службы ГАИ