Суд восстановил Могилева на посту начальника милиции Крыма

Донецкий окружной админсуд восстановил Анатолия Могилева в должности заместителя министра внутренних дел Украины – начальника милиции Крыма.

Учитывая предыдущий опыт, когда решение этого суда игнорировалось руководством МВД, судьи указали порядок его исполнения. Между тем нынешний руководитель крымской милиции Геннадий Москаль назвал несколько причин, по которым шансы Могилева вернуться на предыдущую должность равны нулю, сообщает газета Коммерсант-Украина

В пятницу Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Могилева о восстановлении в должности.

Процесс восстановления длится уже год. В декабре 2007 года он подал руководству МВД рапорт о предоставлении ему отпуска, а позже – заявление об увольнении с должности начальника крымского ГУ МВД и из органов внутренних дел. Однако в ноябре 2008 года Могилев заявил, что принял решение об отставке под давлением народного депутата Геннадия Москаля ("Наша Украина–Народная самооборона"), и подал в Донецкий окружной админсуд иск о восстановлении в должности, который был удовлетворен. Решение суда первой инстанции подтвердил Апелляционный административный суд Донецка. Но в МВД решение суда исполнять не торопились, в связи с чем Государственная исполнительная служба обязала министра внутренних дел Юрия Луценко выплатить в пользу государства штраф в размере 510 грн за невыполнение решения суда. 19 августа Кабмин, выполняя решение суда, восстановил Могилева в должности и сразу же уволил, назначив на этот пост Геннадия Москаля.

"Учитывая предыдущий опыт, теперь в решении суда прописана специальная норма о том, что Кабмин должен издать соответствующее распоряжение (о восстановлении в должности), а МВД – приказ и допустить меня к исполнению служебных обязанностей. То есть в этом решении прописан порядок его исполнения", – рассказал Могилев. По его словам, текст судебного решения он получит в ближайшие дни, после чего сразу же обратится в исполнительную службу.

"Суд – дело хорошее, но нельзя переоценивать его возможности в пользу Могилева. Рассчитывать на суд может лишь тот, кто в украинском правосудии ничего не соображает", – прокомментировал решение нынешний начальник крымской милиции Москаль.

По словам Москаля, это судебное решение уже обжаловано юристами МВД. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции может затянуться на несколько месяцев.

Вместе с тем, даже если решение Донецкого окружного админсуда вступит в силу, министерство, по словам Москаля, уволит Могилева по другой статье.

Одним из поводов для очередного – третьего – увольнения может стать тот факт, что, будучи действующим генералом, Могилев является главой избирательного штаба кандидата в президенты Виктора Януковича и занимается политической деятельностью.

Кроме того, подчеркнул Москаль, решение о назначении на должность замминистра – начальника ГУ МВД в Крыму принимает правительство, которое даже при наличии судебного решения может не проголосовать за повторное назначение Могилева. "А ответственности за коллегиальные решения у нас нет, – сказал Москаль. – Так что в любом случае шансы Могилева на восстановление равны нулю".