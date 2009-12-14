«Советский» строевой шаг армия заменит на «национальный»?

В Министерстве обороны и Генеральном штабе прорабатывается вопрос о введении “национального” строевого шага в Вооруженных силах Украины вместо нынешнего – “прусского”, сообщил УНИАН источник в Минобороны.

По словам собеседника агентства, автором такой инициативы является Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Глава государства обратил внимание, что строевой шаг, который используют военнослужащие Почетного караула ВСУ, несколько отличается от того, который определен в Строевом уставе и введен в войсках. Поэтому Верховный главнокомандующий ВСУ положительно одобрил идею о возможном введении нового, получившего название “национального”, строевого шага вместо нынешнего, так называемого “прусского”, который используется еще со времен Советской армии.

Сейчас в Генштабе разрабатываются предложения, методические рекомендации, изменения в законодательную базу о“национальном” строевом шаге для их рассмотрения на одном из заседаний коллегии Минобороны. Для большей наглядности в изучении этого вопроса даже был снят фильм, в котором проведено сравнение нового “национального” и традиционного “прусского” строевого шага.

Реализация инициативы возможна лишь при ее поддержке в Верховной Раде, поскольу все военные уставы, в частности, строевой, принимаются на уровне законодательных актов.