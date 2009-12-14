Москаль просит верховный суд заняться резонасной аварией
Наказание вызывает недоумение
|Виталий Файнгольд, 6 ноября
«Направлено письмо в Верховный суд Украины об изменении подсудности апелляционного рассмотрения дела по Виталию ФАЙНГОЛЬДУ и направления дела в другой апелляционный суд Украины», - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.
В милиции заявили, что наказание, которое Железнодорожный районный суд Симферополя вынес ФАЙНГОЛЬДУ, «вызывает недоумение не только у родственников и близких погибшей, но и у всей крымской общественности».
Ночью 16 сентября 2008 года в Симферополе произошла авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley. После удара Bentley совершил столкновение с двумя машинами, а Suzuki отбросило на еще один автомобиль. Мотоциклистка скончалась на месте ДТП.
Bentley двигался со скоростью 171 километр в час, установили эксперты.
6 ноября 2009 года Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил ФАЙНГОЛЬДА к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом на три года, решив при этом освободить его от наказания с испытательным сроком два года. Суд признал обоюдную форму вины участников аварии.
Бывший муж Мишуткиной Денис МИШУТКИН, на попечении которого находится ее несовершеннолетняя дочь, получил от ФАЙНГОЛЬДА 500 тыс. грн. и не имеет к нему претензий.
Отец Мишуткиной Александр ГОППЕ получил в совокупности 125 тыс. грн.
Суд отказал ГОППЕ в удовлетворении иска к ФАЙНГОЛЬДУ о взыскании морального вреда в размере 500 тыс. грн.
ГОППЕ счел приговор суда слишком мягким и подал апелляцию.