Москаль просит верховный суд заняться резонасной аварией

Начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ просит Верховный суд Украины изменить подсудность дела об аварии с участием автомобиля под управлением сына депутата Симферопольского горсовета Виталия Файнгольда, в столкновении с которым погибла мотоциклист Анна Мишуткина.

«Направлено письмо в Верховный суд Украины об изменении подсудности апелляционного рассмотрения дела по Виталию ФАЙНГОЛЬДУ и направления дела в другой апелляционный суд Украины», - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

В милиции заявили, что наказание, которое Железнодорожный районный суд Симферополя вынес ФАЙНГОЛЬДУ, «вызывает недоумение не только у родственников и близких погибшей, но и у всей крымской общественности».

Ночью 16 сентября 2008 года в Симферополе произошла авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley. После удара Bentley совершил столкновение с двумя машинами, а Suzuki отбросило на еще один автомобиль. Мотоциклистка скончалась на месте ДТП.

Bentley двигался со скоростью 171 километр в час, установили эксперты.

6 ноября 2009 года Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил ФАЙНГОЛЬДА к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом на три года, решив при этом освободить его от наказания с испытательным сроком два года. Суд признал обоюдную форму вины участников аварии.

Бывший муж Мишуткиной Денис МИШУТКИН, на попечении которого находится ее несовершеннолетняя дочь, получил от ФАЙНГОЛЬДА 500 тыс. грн. и не имеет к нему претензий.

Отец Мишуткиной Александр ГОППЕ получил в совокупности 125 тыс. грн.

Суд отказал ГОППЕ в удовлетворении иска к ФАЙНГОЛЬДУ о взыскании морального вреда в размере 500 тыс. грн.

ГОППЕ счел приговор суда слишком мягким и подал апелляцию.