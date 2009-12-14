Двое малолетних бродяг убили пенсионерку из-за пачки пельменей

Двое несовершенолетних крымчан-бродяг в конце ноября убили в Симферополе пожилую женщину из-за пакета пельменей, сообщила в понедельник пресс-служба милиции Крыма.

"Двое несовершеннолетних, 1992 и 1994 годов рождения, из крайне неблагополучных семей Белогорского района приехали в Симферополь, где занимались бродяжничеством и совершением мелких преступлений для своего пропитания", - говорится в пресс-релизе.

Заметив одиноко идущую 73-летнюю женщину, бродяги решили заполучить ее пакет. 17-летний подросток нанес ножом несколько ударов в область шеи, поясницы, лица пенсионерки.

"Добычей стал пакет с упаковкой пельменей, которые они тут же в лесном массиве пожарили на костре и употребили в пищу", - сказано в сообщении.

От подозреваемых получены признательные показания, изъято орудие преступления. Проводится расследование.