Реконструкция боя за Севастополь (фоторепортаж)

Военно-историческая реконструкция, посвященная 68-й годовщине героической обороны Севастополя 1941-42 годов - бой-реквием «Непобежденные» - состоялась под Балаклавой.

В частности, продемонстрирован «бой» по отражению атаки немецко-фашистских захватчиков на одном из участков обороны Севастополя в декабре 1941 года.

В реконструкции приняли участие несколько десятков униформистов из Москвы (Россия) и городов Украины, сообщает издание «Новый Севастополь»

Фото Андрея Любимова, УНИАН