Реконструкция боя за Севастополь (фоторепортаж)
14:31, 14 декабря 2009Крым
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Участовали униформисты РФ и Украины
Военно-историческая реконструкция, посвященная 68-й годовщине героической обороны Севастополя 1941-42 годов - бой-реквием «Непобежденные» - состоялась под Балаклавой.
В частности, продемонстрирован «бой» по отражению атаки немецко-фашистских захватчиков на одном из участков обороны Севастополя в декабре 1941 года.
В реконструкции приняли участие несколько десятков униформистов из Москвы (Россия) и городов Украины, сообщает издание «Новый Севастополь»
Фото Андрея Любимова, УНИАН
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