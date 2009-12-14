Создателям объединения русских Крыма подкинули куриные головы

Неизвестный подкинул в пресс-центр в Симферополе, где проходила презентация нового общественно-политического объединения «Русское единство», крымский флаг с надписью «Кацапська єдність».

По залу распространился резкий запах, видимо, флаг был пропитан неким едким веществом. Находящиеся возле двери журналисты начали кашлять.

Крымский триколор, где к тому же оказались две отрубленные куриные головы, вынесли в коридор, помещение пресс-центра проветрили, после чего презентация продолжилась.

«Движение «Русское единство» не будет заниматься только русскостью, только гуманитарными проблемами. Мы намерены серьезно заняться социально-экономическими проблемами, потому что подавляющее большинство живущих в Крыму - люди русские по национальности, русскокультурные», - сказал лидер организации «Русская община Крыма» Сергей ЦЕКОВ.

Новое движение разработало социально-экономическую программу «Подъем Крыма».

«Программа позволит комплексно решить проблемы крымчан, улучшить социальные стандарты», -отметил один из руководителей общественной организации «Гражданский актив Крыма» Сергей АКСЕНОВ.

«Русское единство» волнуют намеченные на 2010 год выборы в парламент Крыма. «Президентские выборы приходят и уходят, а вот идея русского единства - это надолго. Нужно сформировать такую власть в Крыму, которая не будет оппозиционна подавляющему большинству крымчан», - сказал лидер Русской общины.

«Русское единство» в финансовом плане опирается на «крымский ресурс». «Все, что мы будем вкладывать - это то, что мы сумели найти и привлечь в Крыму», - заявил ЦЕКОВ.