В Ялте открыли сквер имени русского мыслителя

Сквер имени русского мыслителя, естествоиспытателя, социолога и публициста Николая Данилевского открыли в Ялте, сообщила пресс-служба Русской общины Крыма.

"В тихом дворе, затерянном среди многоэтажек 10-го микрорайона, утопающем в зелени кипарисов и сосен, напоенном целебным воздухом Южнобережья, прошла панихида в память о выдающемся сыне русской земли, для которого Крым стал местом вечного упокоения", - говорится в сообщении.

Мероприятие приурочено к 187-летней годовщине со дня рождения Данилевского.

10 сентября Ялтинский городской совет принял решение о присвоении одному из скверов имени Данилевского.