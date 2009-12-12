«Союз» призвал не поддерживать никого из кандидатов в президенты

Делегаты Х съезда партии «Союз» подтвердили решение политсовета не поддерживать на выборах Президента Украины ни одного из кандидатов, сообщила пресс-служба крымской организации.

«Позицию выступающие аргументировали тем, что «Союз» настаивает на качественных изменениях в политике государства, на приходе новых политических лиц и сил, более ответственных за судьбы Родины и народа», - сказано в сообщении.

Лидер «Союза», депутат крымского парламента Лев МИРИМСКИЙ заявил, что нынешние украинские политики «обрушили страну в кризис, привели пятую часть населения за черту бедности и изрядно надоели своим гражданам и мировому сообществу непрекращающимися политическими сварами».

МИРИМСКИЙ от лица партии призвал избирателей не поддерживать ни одного из кандидатов. «Превратить выборы президента в референдум о недоверии действующим политикам - означает изменить страну в лучшую сторону», - сказал он.

В то же время, «союзовцы» заявили о намерении принять активное участие в выборах в местные органы власти в Украине, в том числе - в выборах Верховной Рады Крыма в 2010 году.

Съезд, по данным пресс-службы, собрал 245 делегатов из 19 регионов Украины.