В Севастополе закрыли на карантин одну школу и 65 классов

В Севастополе в среду закрыли на карантин одну школу, а количество классов в школах, где также приостановлен учебно-воспитательный процесс, возросло до 65, сообщила УНИАН заместитель начальника управления образования и науки севастопольской администрации Жанна СЛЮСАР.

«Количество заболевших увеличивается, у нас с сегодняшнего дня и пока что до следующего понедельника уже закрыта на карантин одна школа (в Балаклаве, школа №25). Потому как там почти во всех классах минимум по 30% учащихся болеют, а при таком показателе, согласно документам, учебно-воспитательный процесс должен приостанавливаться», - сказала она.

СЛЮСАР добавила, что в школах каждого из четырех районов города количество заболевших достигло 10%, и на сегодня уже закрыты на карантин 65 классов.

«Посмотрим, что будет по состоянию на пятницу, но радует то, что диагноз «грипп» ни в одном случае не поставлен, дети болеют ОРВИ», - сказала чиновник.

В Севастополе насчитывается 66 общеобразовательных школ, в том числе шесть лицеев и гимназий.