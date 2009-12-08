Моряки учатся у США живучести
10:17, 08 декабря 2009Крым
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В город гангстеров - за опытом
Группа моряков Военно-Морских сил Украины изучает опыт американских коллег в Центре борьбы за живучесть кораблей ВМС США в Чикаго с 8 по 13 декабря, сообщил пресс-центр командования украинского флота.
Представители экипажей фрегата «Гетман Сагайдачний», корвета «Луцк», большого десантного корабля «Константин Ольшанский» и Учебного центра ВМС ознакомятся с организацией борьбы за живучесть на кораблях американских ВМС, послушают лекции о программах подготовки экипажей к действиям в аварийных ситуациях.
Украинские моряки также познакомятся с методикой обучения членов аварийных партий действиям, необходимым во время борьбы за живучесть корабля.
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