Топливные контрабандисты задержаны в Крыму

Вахтенный теплохода «Димитрий Кантемир» и водитель автоцистерны, которые перекачивали солярку с судна в машину, задержаны в Керчи, на территории завода «Залив», сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы Украины.

«В июне «Димитрий Кантемир» пришел из грузинского Поти на ремонт. На его борту под таможенным контролем находилось около 25 тонн дизельного топлива, которое числится как судовые запасы. На момент проверки 8 тонн топлива перекачено в автоцистерну», - говорится в сообщении.

Материалы дела пограничники передали для принятия решения в крымскую таможню.

Это уже третий случай в керченском регионе. На минувшей неделе по информации пограничников сотрудники Службы безопасности Украины пресекли две попытки незаконного ввоза топлива в страну.