Очередное заседание подкомиссии по ЧФ России пройдет весной 2010-го

Очередное заседание Подкомиссии по Черноморскому флоту России планируется провести весной 2010 года, такая договоренность достигнута на встрече российских и украинских дипломатов в Москве, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

"Рассмотрены наиболее принципиальные темы, связанные с пребыванием и функционированием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. Отмечена незыблемость базовых соглашений 1997 года, необходимость их неукоснительного соблюдения. Условлено все спорные вопросы решать за столом переговоров, не допуская их политизации", - информирует департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

7 декабре в столице РФ состоялись политические консультации между статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным и первым заместителем главы МИД Украины Владимиром Хандогием.

В частности, стороны обсудили вопрос делимитации Азовского и Черного морей и Керченского пролива.

"Подтверждена обоюдная готовность к продолжению переговоров по данной теме на основе соглашений и договоренностей, достигнутых между Россией и Украиной ранее", - говорится в сообщении.

Условлено, что делегации двух стран проведут 22-23 декабря переговоры в Киеве и обсудят варианты решения проблемы.

"Одновременно российская сторона подтвердила приоритетность налаживания самого тесного сотрудничества двух стран в Азово-Керченской акватории", - подчеркнула пресс-служба российского МИДа.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины при этом сообщает, что украинская сторона в очередной раз затронула "вопрос активизации подготовки к проведению демаркации сухопутного участка украинско-российской государственной границы".

Стороны договорились, что РФ активизирует работу по формированию российской части Смешанной демаркационной комиссии, заявляет украинский МИД.