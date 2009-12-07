До 20% работников могут уволить из-за повышения соцстандартов

В результате принятия закона о повышении социальных стандартов предприятия могут уволить до 20% работников, заявил на пресс-конференции в УНИАН председатель Национального совместного представительского органа всеукраинских профсоюзов и профобъединений, член-секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины Петр ПЕТРИЧЕНКО.

По его мнению, новый закон о повышении соцстандартов является циничным, поскольку не защищает получателей самых маленьких размеров пенсий.

ПЕТРИЧЕНКО отметил, что профсоюзы не против повышения минимальных заработных плат и пенсий, однако они требуют, чтобы этот процесс был продуманным и систематическим.

«Если бы социальное законодательство осуществлялось с учетом мнения социальных партнеров, не было бы таких ошибок», – сказал он. По словам ПЕТРИЧЕНКО, перед принятием данного закона его нормы не были согласованы с профсоюзами и работодателями.

По мнению председателя Всеукраинского профсоюза «Социал» Василия ПИДДУБНОГО, в первую очередь провести социальный диалог следовало с работодателями, поскольку они пострадали от повышения зарплат.

«Это революционный способ руководить уровнем заработной платы на производстве, потому что зарплата – это результат состояния определенного продукта на рынке. Увеличить или уменьшить цену на продукцию невозможно», – сказал он.

Увеличение затрат на производство делает продукцию менее конкурентоспособной. «Мы потеряли позиции не только на внешних рынках, но и на внутреннем. И отдать предприятия под нож, как это сейчас делается, – это бессмысленно», – считает ПИДДУБНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября т.г. приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 ноября 2009 года в размере 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.