Евпатория зовет на слет Дедов Морозов

V Республиканский фестиваль-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек «Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз» устроят 19 декабря в Евпатории (Крым), сообщает городской центр досуга.

«В этот день православная церковь чествует Николая Чудотворца. Именно его славяне считают неким прообразом Деда Мороза, покровителем детей и самым долгожданным гостем в преддверии новогодних праздников», – отмечают организаторы.

В полдень претенденты на звание самого лучшего Деда Мороза начнут праздничное шествие по улицам Евпатории. Место встречи белобородых «старцев» – Театральная площадь. Там каждый из них покажет публике визитную карточку, сыграет с детьми и взрослыми в интерактивную игру, устроит дргуие новогодние забавы. «Приветствуется чувство юмора, находчивость и «зажигательность», – сообщает центр досуга.

Фестиваль задуман как творческий конкурс среди крымчан – организаторов праздников, прежде всего, новогодних.

Жюри оценит лучший грим и костюм Дедов Морозов.

Победителю достанется гран-при – титул «Дед Мороз Крыма-2010», диплом и подарки.

Награды и грамоты получат также «Лучшая Снегурочка», «Тигр-2010» (по восточному календарю 2010 год – год Тигра), первый и второй вице-Деды Морозы.

19 декабря в Евпатории также планируется открытие главной елки города. Зрителей ожидает появление «космических пришельцев».

На Театральной площади будет работать ярмарка-продажа новогодних подарков и елочных украшений.

Учредители конкурса «Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз» – Министерство культуры и искусств Крыма и Евпаторийский городской совет.

Организаторы – Крымское учреждение «Научно-методический центр культуры, искусства и народного творчества», управление культуры Евпатории и городской центр досуга.