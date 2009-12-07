Янукович наращивает мышцы (опрос)

Разрыв между кандидатами на пост Президента Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО в случае проведения второго тура президентских выборов увеличивается в пользу лидера Партии регионов, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «ФОМ-Украина».

По результатам опроса, в случае проведения второго тура президентских выборов в ноябре, за ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 41,2% респондентов, в то время как в октябре 37,3%.

За ТИМОШЕНКО отдали бы свои голоса 25,2% опрошенных, в октябре в ее поддержку высказались 25,7%. Разрыв между ведущими кандидатами увеличился с 11,6% до 16%.

Если во второй тур выйдут В.ЯНУКОВИЧ и лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК, то за председателя Партии регионов отдали бы свои голоса 42,9% респондентов, а за ЯЦЕНЮКА – 20,2%.

Согласно результатам опроса, в первом туре президентских выборов первое место занял бы ЯНУКОВИЧ, за которого проголосовали бы 36,3% опрошенных. На втором месте ТИМОШЕНКО – 18%, на третьем – Сергей ТИГИПКО (7%). Далее идут ЯЦЕНЮК (5,8%) и Виктор ЮЩЕНКО (5,2%).

65,8% опрошенных считают, что президентские выборы 17 января 2010 года не будут честными, 19,5% – верят в честные выборы. Затруднились ответить на это вопрос 14,7% респондентов.

В то же время 47,5% опрошенных считают, что результаты выборов повлияют на их жизнь, а 41,3% считают, что не повлияют, затруднились ответить – 11,2%.

Опрос проводился с 22 по 30 ноября 2009 года. Всего в опросе приняли участие 1000 респондентов из 85 населенных пунктов. Ошибка выборки составляет 3,2%.