Узбекскую семью не пустили в Крым

Семейную пару - граждан Узбекистана - не пустили в Крым пограничники из-за предъявленных паспортов с поддельными отметками Госпогранслужбы Украины о въезде-выезде.

"В паспортах пограничники выявили по четыре поддельных отметки. По словам задержанных, отметки были сделаны за вознаграждение на территории Российской Федерации с целью продления пребывания в этой стране", - сообщает пресс-служба Азово-Черноморского управления украинской погранслужбы.

52-летний муж и 48-летняя жена следовали из российского города Краснодара в крымское село Некрасовка. Они прибыли в пункт пропуска "Крым" в эти выходные.

Узбекскую семью вернули в Россию, запретив на год въезжать в Украину.

В выходные керченские пограничники не пропустили через госграницу Украины 11 человек, большинство из них - потенциальные незаконные мигранты.