Начальника земельного кадастра Ялты повязали на взятке

Начальник ялтинского отдела Крымского регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра» при Госкомзема Украины задержан во время получения 500 долларов взятки за выдачу госакта на участок площадью 0,1 га, расположенный на территории Массандровского поселкового совета, сообщает пресс-служба милиции Крыма.

Еще 1500 гривен чиновник требовал и получил за выдачу необходимой владельцу выписки.

Кроме того, задержан посредник. Ранее он работал в этом же отделе, уволен по сокращению.

Проводится расследование.