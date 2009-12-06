Крымских татар призвали голосовать за кандидатов от демсил

Курултай (национальный съезд) призывает крымскотатарский народ в первом туре президентских выборов в Украине голосовать за представителей демократических сил. Перед вторым туром меджлис вынесет рекомендацию поддержать конкретного кандидата из двух, вышедших «в финал».

«Во время обсуждения высказывались разные точки зрения - от полного бойкота (выборов) до поддержки конкретных кандидатур, назывались имена и ЮЩЕНКО, и ТИМОШЕНКО, и других. Всех делегатов объединила формулировка - поддержать кандидатов от демократических сил», - сказал журналистам в воскресенье после заседания второй сессии Курултая V созыва лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

«На втором этапе (перед вторым туром) поручается меджлису из двух вышедших в финал вынести решение-рекомендацию для крымскотатарского народа по одному из кандидатов. Мы так и сделаем», - отметил ДЖЕМИЛЕВ.

В автономии проживают более 1,9 миллионов человек. Из них, по разным данным, 260-280 тысяч - крымские татары.

На прошлых президентских выборах крымские татары в основном поддерживали Виктора ЮЩЕНКО.