Курултай не сменил лидера меджлиса

Делегаты Курултая (общенационального съезда) крымских татар оставили Мустафу ДЖЕМИЛЕВА лидером меджлиса.

Cъезд принял к сведению мотивы ДЖЕМИЛЕВА, изложенные им для обоснования необходимости смены главы меджлиса, посчитав при этом невозможным удовлетворить их.

«Мустафа ДЖЕМИЛЕВ - наш лидер. Никто не может позволить себе смену лидера, когда перед нами есть очень большое задание», - сказал журналистам первый заместитель председателя меджлиса Рефат ЧУБАРОВ.

Он пояснил, что крымским татарам нужно завершить оформление системы органов национального самоуправления - Курултая и его выборных органов. Кроме того, отметил ЧУБАРОВ, смена лидера непозволительна «в достаточно неспокойное время, связанное с выборами президента Украины, а также будущими местными выборами, а потом, возможно, и парламентскими».

Сам ДЖЕМИЛЕВ заявил, что вторая его попытка уйти с поста окончилась неудачей, третья попытка, наверное, увенчается успехом.

«Сегодня я убедился в том, что крымские татары - оригинальный народ. У всех народов для того, чтобы быть лидером у своего народа чуть ли горло не перегрызают, а тут, кому не предложишь (возглавить меджлис), говорят: нет, я не буду, ты оставайся», - сказал он.

«Мне жаль, что я не смог убедить делегатов Курултая (принять отставку)», - добавил ДЖЕМИЛЕВ. Он отметил: хотел бы, чтобы смена руководитель меджлиса произошла при его жизни, поскольку тогда он смог бы оказать помощь преемнику.

Вместе с тем ДЖЕМИЛЕВ заявил, что сегодняшнее решение Курултая дает ему определенное вдохновение для работы.

ДЖЕМИЛЕВ (66 лет) возглавляет меджлис более 18 лет. Он является депутатом Верховной Рады от блока «Наша Украина - Народная самооборона».

Первая сессия Курултая V созыва, которая прошла 2 года назад, в декабре 2007-го, оставила ДЖЕМИЛЕВА на посту председателя меджлиса.