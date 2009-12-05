Пешеход погиб, скатившись с лестницы под колеса автобуса
14:55, 05 декабря 2009Крым
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Нелепое ДТП в Севастополе
В Севастополе погиб пешеход, который попал под колеса автобуса, упав с бетонной лестницы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Местный житель спускался по лестнице в направлении проезжей части. Он споткнулся, потерял равновесие и с высоты около двух метров скатился вниз, попав под колесо "Икаруса".
Дорожно-транспортное происшествие произошло возле остановки общественного транспорта.
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