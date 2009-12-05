Пешеход погиб, скатившись с лестницы под колеса автобуса

В Севастополе погиб пешеход, который попал под колеса автобуса, упав с бетонной лестницы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Местный житель спускался по лестнице в направлении проезжей части. Он споткнулся, потерял равновесие и с высоты около двух метров скатился вниз, попав под колесо "Икаруса".

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле остановки общественного транспорта.