Севастополь выполнит бюджет-2009 - Куницын

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН прогнозирует, что в этом году бюджет города будет выполнен.

«Несмотря на экономический кризис, Севастополь бюджеты этого года выполнит - и государственный, и местный», - сказал он в прямом эфире региональной государственной ТРК.

По словам КУНИЦЫНА, бюджет будет выполнен несмотря на то, что городская казна недосчиталась 10 млн. грн. «Горсовет принял решение и «втихаря», почти на 10 млн. грн., продлил сроки аренды земли коммерческим структурам», - уточнил он.

Председатель администрации отметил, что бюджет удалось выполнить «за счет того, что сработали другие сферы, в частности, повысилась зарплата, и, как следствие, увеличился подоходный налог».

Кроме того, по его словам, власти города договорились с Ринатом АХМЕТОВЫМ. «Авлита» (стивидорная компания «СК «Авлита») нам пошла навстречу, буквально на прошлой неделе перечислила 30 млн. грн. прибыли. То есть, предприятие мощно заработало», - сказал КУНИЦЫН.

«На 2010 год у нас бюджет, предварительно, такой же, как в 2009-м: 1 млрд. 200 тыс. «с хвостиком», - сказал КУНИЦЫН.

Он также сообщил, что «1 млрд. 28 млн. грн. в этом году вложено в Севастополь. Это на 2,5% больше, чем в прошлом году».

«Получили 80 млн. грн. на газовый дюкер, которых не было в плане. Мы банковскую академию заканчиваем строить, на которую выделено 360 млн. грн. На школу-коллегиум, которая строится в Гагаринском районе, мы получили 30 млн. грн., и, возможно, еще 10 млн. грн. получим», - сказал КУНИЦЫН.

При этом он подчеркнул: если сложить все, что было вложено по разным государственным источникам, то получится, что «в кризисный год мы денег вложили, как ни странно, больше, чем в прошлом году».