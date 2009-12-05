Протесты под окнами Тимошенко нанесли лишь вред - меджлис

Акции с требованием выделить в Крыму землю крымским татарам, проводимые в Киеве участниками так называемых «полян протеста», не способствовали решению проблемы, считает лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

«Не принесли каких-либо успехов начавшиеся в мае этого года и продолжавшиеся около трех месяцев акции возле Кабмина в Киеве… От этих акций было больше вреда, чем пользы», - говорится в докладе ДЖЕМИЛЕВА.

Пикеты в украинской столице проводили активисты общественного объединения «Авдет», которые требовали передать крымским татарам 845 гектаров земли, находящейся в сфере управления центральных органов власти.

Лидер меджлиса отметил «амбициозные, абсурдные и смехотворные политические заявления», которые сопровождали протесты в Киеве. «Вроде того, что если им (участникам акций) не выделят земельные участки, то они перекроют дорогу Украине в Евросоюз, начнется чуть ли не большая кровопролитная война», - напомнил ДЖЕМИЛЕВ, отметив, что многие люди ошибочно воспринимали подобные заявления, в том числе, и как точку зрения меджлиса.

ДЖЕМИЛЕВ заявил: чем скорее крымские татары на самостроях очистятся «от разного рода авантюристов и религиозных сектантов», тем быстрее будут решаться их проблемы.

ДЖЕМИЛЕВ указал на определенные шаги в решении земельной проблемы крымских татар. Так, украинская правительственная комиссия вместе с комиссией автономии по земвопросам составила 19 актов о передаче земель общей площадью около 1,5 тысяч гектаров крымским татарам под строительство жилья. Из них 15 протоколов на участки площадью 1035 га, утверждает лидер меджлиса, уже согласованы с землепользователями, 4 пока нет. Материалы направлены в Кабмин для принятия решений.

Он напомнил о ноябрьской встрече с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, где обсуждалась тема земли. «Если наши предложения будут реализованы, то около полутора тысяч гектаров земли, на которых расположены 56 «полян протеста» наших соотечественников, перейдут в собственность людям, и около 14 тысяч семей получат возможность строить себе жилье. Это надолго снимет напряженность в земельном вопросе», - заявил ДЖЕМИЛЕВ.