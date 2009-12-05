Мустафа Джемилев все-таки уходит?

Участие крымских татар в предстоящих выборах президента Украины и избрание председателя меджлиса – два главных вопроса, которые обсудят делегаты Курултая (общенационального съезда), вторая сессия которого открылась в субботу в Симферополе.

Лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ сообщил журналистам о направленных письмах с вопросами, волнующими крымских татар, девяти из восемнадцати кандидатов на пост президента. «В соответствии с их ответами будем принимать решение (кого поддерживать)», - сказал лидер меджлиса.

Письма, как следует из доклада ДЖЕМИЛЕВА, направили Виктору ЮЩЕНКО, Юлии ТИМОШЕНКО, Владимиру ЛИТВИНУ, Виктору ЯНУКОВИЧУ, Арсению ЯЦЕНЮКУ, Анатолию ГРИЦЕНКО, Сергею ТИГИПКО, Юрию КОСТЕНКО и Олегу ТЯГНИБОКУ.

Первый заместитель главы меджлиса Рефат ЧУБАРОВ предположил, что делегаты Курултая будут настаивать на поддержке кандидатов, которые исповедуют европейские, демократические ценности, поскольку, как считают крымские татары, европейский путь развития Украины гарантирует восстановление их прав. «Мне кажется, что в первом туре мы призовем соотечественников именно таких кандидатов поддержать, но при этом, возможно, Курултай даст поручение меджлису на второй тур голосования, который будет обязательно, уже определиться с конкретной кандидатурой», - сказал ЧУБАРОВ.

Курултай открылся гимнами крымскотатарского народа и Украины, молитвой и минутой молчания в память о тех, кто не дожил до съезда. Приветствия участникам нацсъезда направили президент ЮЩЕНКО и премьер ТИМОШЕНКО.

Меджлис уже 18 лет возглавляет ДЖЕМИЛЕВ.

На вопрос, будет ли он выставлять свою кандидатуру на пост председателя на этот раз, ДЖЕМИЛЕВ ответил отрицательно.

Вместе с тем, ЧУБАРОВ на вопрос, произойдет ли смена лидера меджлиса и собирается ли он выставлять свою кандидатуру на этот пост, ответил: «Это решат депутаты (делегаты Курултая)».

В докладе ДЖЕМИЛЕВА указано: «Полагаю, на этот раз провести смену председателя меджлиса необходимо обязательно, поскольку в противном случае это будет выглядеть как неуважение Курултая к собственным решениям (первая сессия Курултая V созыва отложила принятие решения о смене лидера меджлиса до следующей - второй сессии)».

Вторая сессия Курултая V созыва продлится два дня. Всего в повестке дня – шесть вопросов.