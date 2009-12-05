Крым недосчитался туристов

В Крыму с начала года отдохнули почти 4 млн. 902 тыс. туристов – на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года, сообщает крымское министерство курортов и туризма.

По данным профильного ведомства, в настоящее время в автономии работают 137 санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий, коэффициент их заполняемости составляет 32,9% (в прошлом году в это время функционировали 143 учреждения, коэффициент был 42,5%).

По данным исполкомов и райгосадминистраций курортных регионов, организованно в санаторных учреждениях отдохнули более 1 млн. 24 тыс. человек – на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2008-го.

***Cнижение числа туристов в Крыму чиновники объясняют мировым финансовым кризисом. От него пострадала не только автономия, но и курорты – конкуренты региона.