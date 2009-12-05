Спикер созвал сессию вне очереди

Внеочередные пленарные заседания Верховной Рады Крыма назначены на 9 декабря. В повестке дня – пять вопросов.

Таково распоряжение крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО.

Депутаты собираются внести изменения в положение о порядке экономического стимулирования предприятий – производителей подакцизных товаров в автономии, в программы развития кардио- и нейрососудистой хирургии и «Здоровье крымчан».

Кроме того, планируется внесение изменений в постановление о бюджете на 2009 год.

Также в повестке дня внеочередного заседания – вопрос о порядке заключения соглашений автономией с международными финансовыми организациями по вопросам реализации инвестпроектов развития региона.

Очередные пленарные заседания парламента назначены на 16-18 декабря.

***В конце сентября Верховная Рада Крыма приняла решение о частичной компенсации затрат предприятий, производящих подакцизную продукцию. Поддержка будет оказываться предприятиям всех форм собственности, которые имеют мощности на территории автономии и платят акцизный сбор в бюджет Крыма не менее 1,5 млн. грн. в месяц. Размер компенсации будет определяться ежемесячно с учетом уплаченного предприятием акцизного сбора и составит от 20% до 40% от суммы поступившего в крымскую казну сбора.

Правительство Украины распорядилось взыскать с местных бюджетов автономии в госбюджет сумму акцизного сбора, возмещенного предприятиям Крыма по решению крымского парламента.

Власти автономии обещали подать иск в суд для отмены распоряжения Кабмина.