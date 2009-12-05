Евпатория намерена возродить морское такси
Были бы деньги
На территории Каламитского залива на западе Крыма хотят возродить "морское такси".
"Возрождение морского транспортного сообщения не только поможет разгрузить наземные линии пассажироперевозок, но и посодействует развитию морского туризма", - отмечается в сообщении, которое размещено на официальном евпаторийском портале Каламит
Сейчас главное управление инвестполитики и внешнеэкономических связей городского совета Евпатории разрабатывает проект концепции развития морского транспортного сообщения, которое в советское время пользовалось популярностью у горожан и туристов.
Проект развития "морского маршрутного такси" требует значительных финансовых вложений.
"Специалисты управления намерены представить его на Всеукраинский конкурс проектов и программ развития местного самоуправления в следующем году, после того, как программа будет утверждена на заседании исполкома и на сессии городского совета. Если проект выйдет в число победителей конкурса, появятся финансовые поступления. Тогда будет сделан первый шаг в реализации программы - составление проектно-сметной документации и привлечение инвесторов", - отмечает "Каламит".