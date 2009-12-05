Евпатория намерена возродить морское такси

На территории Каламитского залива на западе Крыма хотят возродить "морское такси".

"Возрождение морского транспортного сообщения не только поможет разгрузить наземные линии пассажироперевозок, но и посодействует развитию морского туризма", - отмечается в сообщении, которое размещено на официальном евпаторийском портале Каламит

Сейчас главное управление инвестполитики и внешнеэкономических связей городского совета Евпатории разрабатывает проект концепции развития морского транспортного сообщения, которое в советское время пользовалось популярностью у горожан и туристов.

Проект развития "морского маршрутного такси" требует значительных финансовых вложений.

"Специалисты управления намерены представить его на Всеукраинский конкурс проектов и программ развития местного самоуправления в следующем году, после того, как программа будет утверждена на заседании исполкома и на сессии городского совета. Если проект выйдет в число победителей конкурса, появятся финансовые поступления. Тогда будет сделан первый шаг в реализации программы - составление проектно-сметной документации и привлечение инвесторов", - отмечает "Каламит".