Тимошенко обещает уйти в оппозицию в случае проигрыша выборов-2010

Кандидат на пост Президента Украины, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении уйти в оппозицию в случае проигрыша выборов главы государства.

«Могут быть любые варианты, хотя я твердо верю в победу, но если какой-нибудь другой вариант - я просто уйду в оппозицию», - сказала ТИМОШЕНКО в программе «Большая политика с Евгением Киселёвым» на телеканале «Интер».

Кандидат заявила, что ее политсила будет осуществлять контроль на избирательных участках для недопущения фальсификации результатов голосования. «Я убеждена, что такие попытки будут. В законе (о выборах) есть недопустимые позиции, которые нам не дали изменить, но мы будем защищать результат с международными наблюдателями со всей нашей командой и людьми», - подчеркнула она.

В Украину пригласили достаточное количество наблюдателей от ОБСЕ и других международных организаций, считает ТИМОШЕНКО.