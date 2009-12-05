Крымские татары поговорят о президенте, лидере меджлиса и духовном единстве

Предстоящие выборы президента Украины – один из главных вопросов национального съезда крымских татар, который открывается в субботу в Симферополе.

Вторая сессия Курултая V созыва продлится два дня. В повестке – шесть вопросов.

Кроме выборов-2010, делегаты съезда, в частности, обсудят работу спецкомиссии Курултая «по изучению геноцида крымскотатарского народа и преодолению его последствий» и задачи органов национального самоуправления «по укреплению духовного единства».

В повестке дня есть вопрос о председателе меджлиса крымских татар. Меджлис уже 18 лет возглавляет Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

Вопрос – останется ли ДЖЕМИЛЕВ лидером меджлиса – был одной из главных интриг первой сессии Курултая V созыва два года назад, в декабре 2007-го. Тогда делегаты съезда большинством голосов вновь избрали ДЖЕМИЛЕВА.

Местные эксперты говорят о двух возможных вариантах развития событий на нынешней сессии – либо ДЖЕМИЛЕВ останется на своем посту, либо меджлис возглавит Рефат ЧУБАРОВ, сейчас он – первый заместитель председателя. При этом, отмечают некоторые аналитики, даже в случае ухода ДЖЕМИЛЕВА с поста он еще долгое время будет влиять на процессы в национальном движении крымских татар.

Население автономии составляет более 1,9 миллионов человек. Из них, по разным данным, 260-280 тысяч – крымские татары.

На прошлых президентских выборах крымские татары в основном поддерживали кандидатуру Виктора ЮЩЕНКО.