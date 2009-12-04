Севастополь мог остаться без газа
Куницын обещал заложить свою контору
|Сергей Куницын
По словам КУНИЦЫНА, он позвонил председателю правления компании «Нефтегаз Украины» Олегу ДУБИНЕ, попросив подождать до середины декабря.
«Попросил его просто по-человечески: мы сейчас хотим взять под залог деньги, вплоть до того, чтобы заложить здание администрации или одно из зданий коммунальной собственности. Кредит мы получим не раньше 15 декабря, и я попросил его до этого срока город не отключать», - сказал председатель администрации.
Хотя, отметил КУНИЦЫН, основания у «Нефтегаза» есть: «С начала отопительного сезона Севастополь за газ уже должен 12 миллионов гривен, даже с учетом того, что оплата за газ в городе производится по новым тарифам. Мы начали собирать деньги, спасибо людям за то, что они платят, это позволило нам заплатить зарплату коммунальщикам за август и сентябрь, а за октябрь и ноябрь мы им еще должны. Но мы ни копейки за газ, который взяли в этом отопительном сезоне, еще не заплатили».