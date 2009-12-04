Севастополь мог остаться без газа

Севастополь в пятницу мог остаться без газа из-за 12 миллионов гривен долга за голубое топливо, заявляет председатель городской администрации Сергей КУНИЦЫН.

По словам КУНИЦЫНА, он позвонил председателю правления компании «Нефтегаз Украины» Олегу ДУБИНЕ, попросив подождать до середины декабря.

«Попросил его просто по-человечески: мы сейчас хотим взять под залог деньги, вплоть до того, чтобы заложить здание администрации или одно из зданий коммунальной собственности. Кредит мы получим не раньше 15 декабря, и я попросил его до этого срока город не отключать», - сказал председатель администрации.

Хотя, отметил КУНИЦЫН, основания у «Нефтегаза» есть: «С начала отопительного сезона Севастополь за газ уже должен 12 миллионов гривен, даже с учетом того, что оплата за газ в городе производится по новым тарифам. Мы начали собирать деньги, спасибо людям за то, что они платят, это позволило нам заплатить зарплату коммунальщикам за август и сентябрь, а за октябрь и ноябрь мы им еще должны. Но мы ни копейки за газ, который взяли в этом отопительном сезоне, еще не заплатили».