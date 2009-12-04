Породистый скакун погиб в яме

Породистый конь погиб, провалившись в прикрытую шифером яму для колодца в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Молодой жеребец случайно встал задними копытами на хрупкий шифер.

«Его табун насчитывал с десяток породистых лошадей, каждая стоимостью в несколько тысяч долларов», - говорят спасатели.

На необычное происшествие спасатели выехали, взяв все необходимое - от мотопомпы для откачки воды до специальных приспособлений, которые могли бы понадобиться при подъеме скакуна. У ветеринара был усыпляющий раствор, им планировалось обездвижить коня, чтобы дать возможность спасателям опутать животное ремнями и безболезненно поднять его на поверхность.

Когда бойцы МЧС приехали на место ЧП, конь уже был под водой.

Возможно, скакун погиб от полученных при падении травм или от переохлаждения.

По словам жителей поселка Красноселовка, яму для колодца около 12 метров вырыли рабочие. Они же прикрыли ее листами шифера.

Животное извлекли из колодца с помощью крана. Операция по подъему жеребца заняла более двух часов.

Хозяйка лошадей плакала.

Яму огородили.