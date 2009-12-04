Ушел из жизни Вячеслав Тихонов

Народный артист СССР Вячеслав Тихонов скончался в Москве на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Великий русский актер Вячеслав Тихонов скончался сегодня в 16.00 мск на 82-м году жизни в Москве», - говорится в сообщении.

28 ноября актер был госпитализирован в ЦКБ из-за проблем с сердцем.

Тихонов родился 8 февраля 1928 года в городе Павловский Посад Московской области в рабочей семье. После школы учился в ремесленном училище, работал токарем на военном заводе.

В 1945 году поступил на актерский факультет ВГИКа в мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. В годы учебы в институте состоялся его дебют в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия».

Тихонов сыграл в более чем 50 кино- и телефильмах.

Самой известной актерской работой Тихонова стала роль советского разведчика Исаева-Штирлица в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны».