Янукович не получил голову министра Тимошенко

Вопрос об отставке министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ не снят с повестки дня, заявляет депутат Верховной Рады из фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ.

«Вопрос ни в коем случае не снят. Она (ДЕНИСОВА) сейчас так легко вздохнула, но долго ей так легко дышать не придется», - сказал парламентарий журналистам.

АЗАРОВ отметил, что необходимо «осмыслить информацию, которая прозвучала в сессионном зале».

Депутат заявил: представители Партии регионов будут обращаться к людям, чтобы они знали, «за кого будут голосовать».

В пятницу ДЕНИСОВА докладывала о выполнении Кабинетом министров закона о повышении соцстандартов.

Проект постановления об отставке главы Минтруда зарегистрировала в парламенте Партия регионов.