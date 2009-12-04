Елки взяли под охрану

Госкомлесхоз Украины вводит усиленные меры охраны хвойных насаждений в предновогодний период, сообщила пресс-служба ведомства.

Начальникам региональных управлений лесного и охотничьего хозяйства и руководителям отраслевых лесохозяйственных предприятий поручено перейти к усиленной охране хвойных насаждений, елочных селекционных плантаций и участков особо ценных хвойных пород.

Приказ главы ведомства Николая ТИМОШЕНКО предусматривает организацию специальных рейдовых бригад работников лесной охраны с привлечением сотрудников МВД и Минприроды.

За самовольные рубки предусматриваются административные штрафы в размере от 5 до 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (85-170 грн.), а также возмещение лесным предприятиям нанесенного ущерба. Его размер рассчитывается с учетом толщины ствола срубленного дерева и может составлять от 154 до 3500 грн., а в отдельных случаях достигать 9500 грн.