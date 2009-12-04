Контрабандисты солярки задержаны в Керчи

Два маломерных судна задержали оперативники Службы безопасности Украины при попытке слива контрабандного дизельного топлива у причала государственного предприятия в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления.

"За рейс контрабандисты принимали на борт от 20 до 40 тонн дизтоплива", - отметили в СБУ.

Закачка проводилась на якорной стоянке в открытом море в трюмы катеров, которые технологически не предназначались для перевозки жидких грузов наливным способом. Одно судно, нарушая технологические нормы и правила безопасности мореплавания, было оснащено дополнительными емкостями для жидкостей.

"С грузом катера швартовались к причалу. Привезенное топливо разгружали либо в прибывшие автоцистерны, либо закачивали на хранение в танки судна, которое находилось в отстое у причала и не было приспособлено для перевозки и хранения жидких и огнеопасных грузов", - говорится в сообщении.

Месячные объемы перевезенного контрабандистами топлива составляли 100-200 тонн.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверяется возможная причастность к контрабанде ряда должностных лиц.